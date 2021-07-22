شاهد فيديو اهداف مباراة السعودية وكوت دي فوار في اولمبياد طوكيو 2020..تصويبة كيسييه تفض الاشتباك

شاهد فيديو اهداف مباراة السعودية وكوت دي فوار لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020، في قمة مباريات اليوم الخميس 22 يوليو 2021، والتي استضافها ملعب يوكوهاما في اليابان.

عجز منتخب السعودية في تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته ببطولة دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم عقب خسارته أمام منتخب كوت دي فوار بنتيجة 2-1.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم الخميس المنتخب البرازيلي مع نظيره الألماني في ذات المجموعة.، بينما يلتقي المنتخب السعودي في الجولة المقبلة مع نظيره الألماني يوم الأحد المقبل، فيما يلتقي المنتخب الإيفواري مع نظيره البرازيلي في ذات اليوم.

وأكمل منتخب ساحل العاج المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد أبو بكر دومبيا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، تقدم المنتخب الإيفواري في الدقيقة 39 من نيران صديقة بعد ان حول عبدالإله العمري كرة عرضية من الناحية اليسري الى شباك فريقه بالخطأ.

وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة تعادل سالم الدوسري للمنتخب السعودي بعد ان استلم تمريرة ياسر الشهري ثم أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد.

وخلال الشوط الثاني سجل منتخب كوت دي فوار الهدف الثاني عند الدقيقة 66 عن طريق لاعب نادي ميلان الايطالي “فرانك كيسييه” من تصويبة قوية بالقدم اليسري من داخل منطقة الجزاء.

ويتواجد منتخب السعودية الاولمبي في المجموعة الرابعة والأخيرة، أو كما أسمتها وسائل الإعلام السعودية بمجموعة الموت، حيث تضم المانيا والبرازيل بالاضافة إلى وصيف كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا «كوت دي فوار».

وتأهل المنتخب السعودي في اولمبياد طوكيو 2020 بصفته وصيفًا لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في تايلاند بداية العام الماضي، أثناء الفترة الأولى لتفشي فيروس كورونا.

ولم يشارك المنتخب السعودي الاولمبي لكرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية سوى مرتين فقط، الأولى عام 1984 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والثانية في عام 1996 بمدينة أتالانتا الأمريكية.

وكان يطمح رجال المدرب الشاب سعد الشهري لتحقيق أول انتصار في تاريخ السعودية ببطولة دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم، فقد تعرضت البلاد لـ 6 هزائم في أولمبياد 84 و96 أمام فرنسا وأستراليا واسبانيا والمانيا والمغرب والبرازيل.

شاهد فيديو اهداف مباراة السعودية وكوت دي فوار في اولمبياد طوكيو 2020