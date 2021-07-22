نتيجة مباراة السعودية وكوت دي فوار في اولمبياد طوكيو 2020..الأفيال يتصدرون مجموعة الموت

تعرف على نتيجة مباراة السعودية وكوت دي فوار لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020، في قمة مباريات اليوم الخميس 22 يوليو 2021، والتي استضافها ملعب يوكوهاما في اليابان.

حقق منتخب كوت دي فوار فوزاً صعباً أمام منتخب السعودية بنتيجة 2-1 ليحصد الأفيال أول ثلاث نقاط لهم بمجموعة الموت، فيما ظل الأخضر بلا رصيد.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم الخميس المنتخب البرازيلي مع نظيره الألماني في ذات المجموعة.، بينما يلتقي المنتخب السعودي في الجولة المقبلة مع نظيره الألماني يوم الأحد المقبل، فيما يلتقي المنتخب الإيفواري مع نظيره البرازيلي في ذات اليوم.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، تقدم المنتخب الإيفواري في الدقيقة 39 من نيران صديقة بعد ان حول عبدالإله العمري كرة عرضية من الناحية اليسري الى شباك فريقه بالخطأ.

وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة تعادل سالم الدوسري للمنتخب السعودي بعد ان استلم تمريرة ياسر الشهري ثم أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد.

وخلال الشوط الثاني سجل منتخب كوت دي فوار هدف الفوز عند الدقيقة 66 عن طريق لاعب نادي ميلان الايطالي “فرانك كيسييه” من تصويبة قوية بالقدم اليسري من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل منتخب ساحل العاج المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد أبو بكر دومبيا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويتواجد منتخب السعودية الاولمبي في المجموعة الرابعة والأخيرة، أو كما أسمتها وسائل الإعلام السعودية بمجموعة الموت، حيث تضم المانيا والبرازيل بالاضافة إلى وصيف كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا «كوت دي فوار».

وتأهل المنتخب السعودي في اولمبياد طوكيو 2020 بصفته وصيفًا لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في تايلاند بداية العام الماضي، أثناء الفترة الأولى لتفشي فيروس كورونا.

ولم يشارك المنتخب السعودي الاولمبي لكرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية سوى مرتين فقط، الأولى عام 1984 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والثانية في عام 1996 بمدينة أتالانتا الأمريكية.

وكان يطمح رجال المدرب الشاب سعد الشهري لتحقيق أول انتصار في تاريخ السعودية ببطولة دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم، فقد تعرضت البلاد لـ 6 هزائم في أولمبياد 84 و96 أمام فرنسا وأستراليا واسبانيا والمانيا والمغرب والبرازيل.

السعودية تتضغط وكوت دي فوار تسجل

ركز المنتخب السعودي في بداية المباراة على فرض الضغط العالي على منتخب كوت دي فوار، ولكن دون أن ينجح في صنع الخطورة الفعلية أمام المرمى.

وكانت أولى فرص المباراة للسعودية بواسطة سامي النجعي عبر تسديدة ساقطة نجح الحارس العاجي ايرا تابي في إبعادها بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وعلى عكس مجريات اللعب خطف منتخب ساحل العاج هدف التقدم في الدقيقة 40 عندما أرسل ماكي جرادل تمريرة عرضية من الجهة اليسرى حاول المدافع عبد الإله العمري إبعادها لكنها تحولت بالخطأ في مرمى فريقه.

ولكن المنتخب السعودي أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعدما انطلق ياسر الشهراني بالكرة ومرر إلى سالم الدوسري على حافة منطقة الجزاء ليسدد في الشباك (45).

وهدأ إيقاع اللعب قليلاً في بداية الشوط الثاني، مع أفضلية لمنتخب ساحل العاج، والذي سنحت له فرصة ذهبية عبر رأسية كريستيان كوامي التي ارتدت من العارضة.

ونجح المنتخب العاجي في تسجيل الهدف الثاني بعدما استلم فرانك كيسييه الكرة على حافة منطقة الجزاء وسددها بيسراه قوية في المرمى (67).

ورد منتخب السعودية عبر محاولة البديل أيمن الخليف الذي استلم الكرة على الجهة اليمنى وتقدم قبل أن يطلق محاولة تصدى لها الحارس تابي.

وضاعت أخطر الفرص للسعودية بواسطة الدوسري الذي تابع التمريرة العكسية من الخليف وسدد من وضع نصف طائر لكن الكرة ارتدت من العارضة (82).