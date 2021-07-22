مشاهدة مباراة البرازيل والمانيا في بث مباشر ببطولة اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لـ مشاهدة إحدى قمم مباريات اليوم الخميس 22-7-2021 بين البرازيل والمانيا في بث مباشر، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة اولمبياد طوكيو 2020.

تقام مباراة البرازيل والمانيا على استاد نيسان بمدينة يوكوهاما، وتنطلق صافرة البداية من الحكم السلفادوري “إيفان بارتون”، في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل مواجهة منتخب البرازيل والمانيا على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، وقناة الكأس القطرية 3، بصوت المعلق القطري “منتصر الازهري”، كما تذاع بشكلٍ مجاني على قناة TRT Spor HD التركية.

يشارك منتخب المانيا في الاولمبياد للمرة التاسعة في تاريخه، ويدخل بتوليفة قوية بوجود الثلاثي فوق السن، نديم أميري من باير ليفركوزن، وماكسمليان أرنولد من فولفسبورج، اللذان توجا بكأس أوروبا للشباب 2017 مع المانشافات، بالإضافة إلى ماكس كروس من يونيون برلين.

وحصد المنتخب الألماني الميدالية الفضية في مشاركته الأخيرة بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بعد خسارته أمام المستضيف منتخب البرازيل بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، بعد التعادل الإيجابي (1-1).

في المقابل، يدخل منتخب البرازيل الأولمبياد للمرة التاسعة في تاريخه، بهدف الحفاظ على الميدالية الذهبية، التي حققها للمرة الأولى في النسخة الماضية (2016)، بقيادة النجم نيمار جونيور.

ولن يتواجد نجم باريس سان جيرمان، نيمار، بالإضافة إلى المدافع ماركينيوس، وأيضًا جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور مع المنتخب البرازيلي في طوكيو، لعدم موافقة أنديتهم على التخلي عن خدماتهم.

ووقع اختيار مدرب المنتخب البرازيلي “أندريه جاردين”، على صاحب الـ 38 عامًا والذي يلعب رفقة ساو باولو “داني ألفيس”، بالإضافة إلى حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي “سانتوس”، ومدافع إشبيلية “ديبجو كارلوس” كثلاثي فوق السن.

البرازيل – المانيا

استاد نيسان (مدينة يوكوهاما – اليابان)

اولمبياد طوكيو 2020 (دور المجموعات – الجولة 1)

تشكيلة منتخب البرازيل الاساسية اليوم:

سانتوس

دانيل الفيس – نينو – دييجو كارلوس – جوليرمي ارانا

دوجلاس لويز – برونو جيمارايش – كلاودينهو

أنتوني – ريتشارليسون – ماثيو كونيا