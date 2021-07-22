نتيجة مباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2020.. دفاع الفراعنة يحير الماتادور

تعرف على نتيجة مباراة مصر واسبانيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 22-7-2021.

اقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة في بداية مشواره ببطولة اولمبياد طوكيو 2020، بالتعادل مع المنتخب الاسباني بنتيجة (0-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سابورو دوم بمدينة سابورو في اليابان.

ويقع منتخب مصر ونظيره الاسباني ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخب الأرجنتين، ومنتخب أستراليا، حيث تقام المواجهة الثانية بين التانجو والكانجارو في تمام الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش.

وانطلقت صافرة بداية مصر واسبانيا من الحكم الدولي الأردني “أدهم مخادمة”، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت جرينيتش، 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية.

دخل منتخب مصر المباراة بالتشكيلة التالية: محمد الشناوي – كريم العراقي – محمود الونش – أحمد حجازي – أسامة جلال – أحمد أبو الفتوح – إمام عاشور – أكرم توفيق – رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – طاهر طاهر.

في المقابل، بدأ منتخب اسبانيا بالتشكيل الآتي: أوناي سيمون – خوان ميرندا – باو توريس – إريك جارسيا – أوسكار مينجويزا – بيدري جونزاليس – ميكيل ميرينو – داني سيبايوس – ماركو أسينسيو – داني أولمو – ميكيل أويارزابال.

دفاع الفراعنة يحير الماتادور

نجح المنتخب المصري في فرض التعادل السلبي على المنتخب الاسباني خلال الشوط الأول، حيث ظهر الماتادور حائرًا أمام التنظيم الدفاعي الرائع للفراعنة بقيادة القائد أحمد حجازي.

وخسر منتخب اسبانيا جهود المدافع الأيمن “أوسكار مينجويزا”، في الدقيقة (19)، بعدما تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية أجبرته على مغادرة الميدان لصالح “خيسوس فاييخو”.

وحرمت العارضة لاعب خط الوسط “داني سيبايوس” من افتتاح التسجيل للمنتخب الاسباني عند الدقيقة (27)، بعدما تصدت لتسديدته الرائعة من خارج منطقة الجزاء، في أخطر فرص الشوط الأول.

وتلقى منتخب اسبانيا صدمة جديدة في الدقيقة (43)، حينما تعرض سيبايوس لإصابة على مستوى الكاحل بعد إلتحام قوي في كرة مشتركة مع لاعب منتخب مصر “طاهر طاهر”، ليحل لاعب أوساسونا “جون مونكايولا” بديلًا عنه.

اسبانيا تستحوذ ولكن

واصل منتخب اسبانيا استحواذه على الكرة في الشوط الثاني، وحاول تهديد مرمى المنتخب المصري في أكثر من مناسبة، ولكن لم ترتق كل محاولاته للمستوى المنتظر.

وأجرى مدرب منتخب مصر “شوقي غريب”، 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة (63)، حيث خرج طاهر طاهر، أحمد ياسر ريان، إمام عاشور، ودخل إبراهيم عادل، صلاح محسن، وعمار حمدي على الترتيب.

وفي أول لمسة للكرة من جانب عمار حمدي، كاد يخطف الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة (65)، بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء، سددها قوية ولكنها افتقدت الدقة اللازمة لتجاور القائم الأيسر للحارس سيمون.

واستنفذ منتخب اسبانيا جميع تبديلاته في الدقيقة (68)، حيث أقحم المدرب لويس دو لا فوينت، كل من، كارلوس سولير، رافايل مير، وبريان جيل، على حساب ميكيل ميرينو، ميكيل أويارازابال، وماركو أسينسيو.

وتحصل منتخب اسبانيا على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (77)، بعد إعاقة من أحمد حجازي على خوان ميراندا، تولى مير تنفيذها وسدد كرة ارتطمت في حائط الصد وخرجت إلى الركنية.

وكان رافا مير قريب للغاية من تسجيل هدف الانتصار لمنتخب اسبانيا في الدقيقة (89)، إثر تلقيه عرضية من خوان ميراندا داخل منطقة الجزاء، قابلها برأسية قوية، ولكن وصلت في المكان الذي تواجد فيه الشناوي ليتمكن من الإمساك بها بسهولة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سدد البديل كارلوس سولير كرة من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من يد الحارس محمد الشناوي، قبل أن يبعدها أحمد حجازي.

وأضاع المدافع خيسوس فاييخو فرصة مؤكدة للتسجيل في اللحظات الأخيرة، بعدما قابل كرة عرضية على القائم البعيد بتسديدة ضعيفة في الشباك الخارجية لمرمى الشناوي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي (0-0).