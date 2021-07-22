الامارات | المصري أحمد فتوح يوجه صدمة لمنتخب إسبانيا.. ويثير قلق برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري أحمد فتوح يوجه صدمة لمنتخب إسبانيا.. ويثير قلق برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة المنتخب المصري في أولى مبارياته ضمن منافسات كرة القدم الأولمبية في دورة طوكيو 2020، إصابة مقلقة للجهاز الفني للمنتخب الإسباني بقيادة المدرب دي لافوينتي، وذلك بعد سقوط المدافع أوسكار مينغويزا مصابا في الشوط الأول من لقاء مصر وإسبانيا الافتتاحي ضمن المجموعة الثالثة في كرة القدم الأولمبية، والتي أقيمت في ملعب سابورو.

وكان وراء الإصابة اللاعب المصري أحمد فتوح الذي تدخل بقوة على قدم اللاعب، فنال على إثرها بطاقة صفراء، بيد أن الظهير الأيمن مينغويزا عجز عن إكمال المباراة، ليتم إخراجه سريعا من الملعب وتعويضه باللاعب المدريدي فاييخو في الدقيقة 22، وسط قلق بالغ لدى الجهاز الفني الإسباني، كما أن القلق انتقل إلى ناديه برشلونة، خاصة وأن اللاعب من بين العناصر المهمة في دفاع "الكاتالوني"، ويراهن عليه المدرب الهولندي رونالد كومان في الموسم الجديد.

وقال موقع "فووتبل إسبانيا" إن الفحوصات التي سيخضع لها اللاعب في الساعات المقبلة، ستكون حاسمة في نوع الإصابة، ويتمنى الجهازين الفنيين لإسبانيا وبرشلونة أن لا تكون الإصابة خطيرة، وأنه قد يكون بإمكان اللاعب إكمال البطولة، حيث يواجه المنتخب الأسترالي في ثاني لقاءاته الأحد المقبل.

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