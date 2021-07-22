الامارات | المنتخب المصري يحقق المفاجأة في انطلاق أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري يحقق المفاجأة في انطلاق أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح المنتخبان المصري والإسباني منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو بالتعادل السلبي اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

واستطاع المنتخب المصري بفضل طريقته الدفاعية أن يحد من خطورة نجوم المنتخب الإسباني وأن يحصد أول نقطة له في النسخة الحالية من الأولمبياد. وتعتبر هذه بمثابة المفاجأة، خاصة وأن إسبانيا كانت مرشحة بقوة على الورق. كما أن التعادل سيجعل مصر تستعد بالشكل اللازم للمواجهتين المقبلتين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأسترالي في وقت لاحق من اليوم ضمن منافسات ذات المجموعة. ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية، فيما يلتقي في ذات اليوم المنتخب الإسباني مع نظيره الأسترالي.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 27 والتي شهدت أولى الفرص الخطيرة للمنتخب الإسباني عندما سدد داني سيبايوس كرة قوية من خارج منطقة جزاء المنتخب المصري اصطدمت بأسفل القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي. بعد تلك الهجمة استمرت سيطرة المنتخب الإسباني على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما استمر المنتخب المصري في الاعتماد على طريقته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة.

ولم تشهد الفترة المتبقية من الشوط الأول أي محاولات خطيرة على المرميين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين المنتخبين. وكثف المنتخب الإسباني من محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل واصل المنتخب المصري اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات الهجومية للمنتخب الإسباني إلا أنه لم يشكل أي خطورة حقيقية على مرمى المنتخب المصري، الذي استطاع بمرور الوقت أن يدخل أجواء المباراة الهجومية ويبادل المنتخب الإسباني للمحاولات الهجومية. ورغم المحاولات الهجومية للمنتخبين لكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 88 والتي شهدت فرصة خطيرة للمنتخب الإسباني عندما مرر خوان ميراندا كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء ارتقى إليها رافاييل مير فيسنتي وقابلها بضربة رأس لكن الشناوي تألق وأمسك بها.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع كاد المنتخب الإسباني أن يسجل هدف التقدم عندما سدد داني أولمو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي لكنها سقطت من يده إلا أن أحمد حجازي أبعدها إلى ركلة ركنية لم تستغل. بعدها بدقيقة أهدر فاييخو فرصة هدف مؤكد للمنتخب الإسباني عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب المصري لمسها أحمد حجازي برأسه إلا أن فاييخو سددها من داخل منطقة الست ياردات لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية. ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

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