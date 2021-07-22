شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي:التعادل مع إسبانيا جيد في افتتاح الاوليمبياد..ونعد بالإستحواذ أمام الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأوليمبي أن التعادل أمام منتخب إسبانيا أمر جيد في افتتاح الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو 2021 ، وانه يشكر اللاعبين على الأداء القوي في مباراة اليوم .

تابع أحمد حجازي في تصريحات تلفزيونية : درسنا منتخب أسبانيا جيدًا ، ونعد بأداء أفضل في مباراة الأرجنتين و الإستحواذ على الكرة أكثر من مباراة اليوم التي شهدت استحواذ للمنتخب الأسباني.

أضاف قائد منتخب مصر الأوليمبي أن الفريق يستعد للاوليمبياد بكل جدية ، ودرسنا نقاط القوة و الضعف فى المنتخب الإسباني ونعد بالأفضل فى المباراة المقبلة أمام الأرجنتين.

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة ، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم لتحديد ترتيب المجموعة.