شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة لتجهيز على لطفى لدور الحارس الأول فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي جلسات مكثفة خلال الأيام الماضية مع على لطفي حارس الفريق الأحتياطي من أجل تجهيزه فنياً ومعنوياً للمباريات التى سيخوضها الفريق الفترة المقبلة.

ويدافع على لطفي عن عرين الأهلي المباريات المقبلة بسبب تواجد محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ويتطلع يانكون لتجهيز على لطفي من الناحية الفنية والمعنوية من أجل الدفاع عن عرين الأهلي بشكل جيد خلال الفترة المقبلة والمساهمة رفقة باقي اللاعبين في الفوز في الإنتصارات المحلية بعد التتويج بالنجمة الأفريقية العاشرة مؤخراً.

وتُعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي المقرر لها مساء اليوم الخميس، أول مباراة يشارك فيها على لطفي لغياب الشناوي.

من ناحية أخرى، عقد الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي، جلسة خاصة مع مسئولى النادي من أجل حسم مصير العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية، وبات رحيل بواليا عن الأهلي أمراً شبه مؤكد في ظل عدم حاجة الفريق لجهوده، وعدم مشاركته في مباريات الأهلي الماضية.

ويعتمد الأهلي الفترة الماضية على محمد شريف كمهاجم أساسي في الفريق ومن بعده صلاح محسن، وأخيراً يأتي مروان محسن وبواليا.

وتلقى بواليا عدة عروض محلية وخارجية الفترة الماضية وسيبحث المهاجم الكونغولي العرض المناسب له وللأهلي بالتشاور مع مسئولى القلعة الحمراء، بعد قرارموسيماني المدير الفني للأهلي بعدم حاجة الفريق لجهود اللاعب.