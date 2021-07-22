شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. المنتخب الأوليمبى يضغط على إسبانيا والتعادل السلبى مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو، وشهد الشوط الثاني استحواذ وهجوم للمنتخب المصري بعد إجراء شوقي غريب تغييرات بنزول كلاً من عمار حمدي و صلاح محسن وإبراهيم عادل على حساب طاهر محمد وأحمد ياسر ريان و إمام عاشور.

ونجح المنتخب المصري في الشوط الثاني في الهجوم على دفاعات منتخب إسبانيا لكن دون خطورة على المرمي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المنتخب الأسباني بالتعادل السلبي في وكانت أخطر هجمات المنتخب الإسباني في الدقيقة 27 بعد أن منع القائم هدف مؤكد لمنتخب إسبانيا بعد تسديدة قوية من داني سيبيلوس لاعب منتخب إسبانيا في الدقيقة 27 تصطدم بالقائم ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.

وبدأ منتخب مصر أمام إسبانيا بتشكيل مكون من :محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال" و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور.

وأعلن منتخب إسبانيا عن التشكيل الذى سيواجه به منتخب مصر في مباريات الجولة الأولي للفريقين بأوليمبياد طوكيو و جاء كالتالي :سيمون أوناي في حراس المرمي ، و مينجويزا اوسكار و توريس باو و اسنينسيو ماركو و سيبيلوس داني و ميرينو مايكل و اويارزابال مايكل و جارسيا أريك و جونزاليس بيدري و اولومو داني و ميرندا جوان .

ودخل منتخب مصر الأولمبى مباراة اليوم رافعا شعار "مفيش مستحيل"، بعدما عزم الجهاز الفني واللاعبون النية على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بداعى صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفراعنة والتي تضم كل من اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

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