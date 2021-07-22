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رسمياًً.. 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأولمبياد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

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قبل يوم من انطلاق أولمبياد طوكيو رسميا، أبلغ المنظمون بوجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا لها علاقة بالأولمبياد.

 

وذكرت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الخميس أن رياضيين يتواجدان في القرية الأولمبية كانا من بين هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا. ولا يوجد من ببنهما أي ياباني.

 

وذكر المنظمون إن شخصين آخرين من القرية الأولمبية تضررا، ولكنهما ليسا رياضيين. ويجب على الأربعة دخول الحجر الصحي.

 

وجاء العدد الأخير ليرفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ الأول من يوليو إلى 87 مصابا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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