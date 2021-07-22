شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الزمالك يتابع مباراة مصر وإسبانيا من معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق الزمالك بالكامل والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على متابعة مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي ونظيره الإسباني، المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة باوليمبياد طوكيو 2020.

من جانبه طلب كارتيرون من جهازه المعاون تقييم أداء لاعبي الزمالك المتواجدين مع المنتخب الأوليمبي أمام إسبانيا، وهم محمود الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور.

من ناحية أخرى يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من سيف الجزيري ومروان حمدي مهاجما الفريق، لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الزمالك خلال مباراة غزل المحلة المقرر لها 3 اغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري.

ويتابع كارتيرون الحالة الفنية والبدنية للثنائي خلال معسكر برج العرب الذي انطلق أمس، وهوما سيسحم اختياره قبل مباراة المحلة، حيث ينتظر كارتيرون مشاهدة الثنائي في الملعب عقب فترة الراحة الطويلة للحكم علي اختياره.

ويرغب كارتيرون في استمرار سيف الجزيري في قيادة هجوم الزمالك قبل فترة التوقف الطويلة التي مر بها نادي الزمالك، فيما يرغب الجهاز المعاون منح مروان حمدي فرصة قبل انتهاء الموسم للحكم علي مستواه قبل اتخاذ قرار بشأن مصيره مع الفريق في الموسم المقبل.

كما قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رفع الحمل التدريبي للاعبي الفريق خلال معسكر الإاسكندرية الذى انطلق أمس استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق ان كارتيرون سيعتمد علي حصتين تدريبيتين في اليوم الواحد خلال المعسكر، الأولي ستكون عبارة عن تدريبات بدنية في الجيمانزيوم وبعض التدريبات بدون كرة، فيما ستكون الحصة الثانية عبارة عن تدريبات بالكرة.