شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدرس إراحة العناصر الأساسية فى الأهلى بسبب الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إراحة أكثر من لاعب في الأهلي خلال الفترة المقبلة بسبب معاناته من الإجهاد.

ويرغب الجهاز الفني في تطبيق سياسة التدوير في الفريق الفترة المقبلة ببطولة الدوري بعدما حسم الأحمر لقب بطولة أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي ، ومن اللاعبين المتوقع منحهم فرصة للراحة، عمرو السولية، بدر بانون، أيمن أشرف، أفشة، محمد شريف .

على صعيد متصل ، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون 10 أيام.

وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.