شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى بين المنتخب الأوليمبى وإسبانيا فى الشوط الأول.. وإنذار لطاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المنتخب الأسباني بالتعادل السلبي في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو، وكان المنتخب الإسباني الأكثر استحواذاً لكن دون ترجمة لأهداف.

وكانت أخطر هجمات المنتخب الإسباني في الدقيقة 27 بعد أن منع القائم هدفا مؤكدا لمنتخب إسبانيا بعد تسديدة قوية من داني سيبيلوس لاعب منتخب إسبانيا اصطدمت بالقائم ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.

وفى الدقيقة 43 أنذر الحكم الأردني ، طاهر محمد طاهر بداعي التدخل العنيف مع داني سيبيلوس.

ةبدأ منتخب مصر أمام إسبانيا بتشكيل مكون من :محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال" و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور.

وأعلن منتخب إسبانيا عن التشكيل الذى سيواجه به منتخب مصر في مباريات الجولة الأولي للفريقين بأوليمبياد طوكيو وجاء كالتالي :سيمون أوناي في حراس المرمي ، و مينجويزا اوسكار و توريس باو و اسنينسيو ماركو و سيبيلوس داني و ميرينو مايكل و اويارزابال مايكل و جارسيا أريك و جونزاليس بيدري و اولومو داني و ميرندا جوان .

ودخل منتخب مصر الأولمبى مباراة اليوم رافعا شعار "مفيش مستحيل"، بعدما عزم الجهاز الفني واللاعبون النية على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بداعى صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفراعنة والتي تضم كل من اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

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