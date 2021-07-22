شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة مصر واسبانيا فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

بث مباشر مباراة مصر واسبانيا

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول وأجرى منتخب إسبانيا تغييرا إضطراريًا أمام منتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 22 بعد إصابة مينجويزا الظهير اليمن بشد في العضلة الخلفية ليدخل بدلا منه فاييخو كأول تغيير للمنتخب الإسباني.