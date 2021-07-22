شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اضطرارى فى تشكيل منتخب إسبانيا أمام مصر بعد 22 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى منتخب إسبانيا تغييرا إضطراريًا أمام منتخب مصر الأوليمبي في الدقيقة 22 بعد إصابة مينجويزا الظهير الأيمن بشد في العضلة الخلفية، ليدخل بدلا منه فاييخو كأول تغيير للمنتخب الإسباني.
وانطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام إسبانيا في الجولة الأولي لأوليمبياد طوكيو 2021 ، وجاء تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا كالتالي :محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال" و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور.
وأعلن منتخب إسبانيا عن التشكيل الذى سيواجه به منتخب مصر في مباريات الجولة الأولي للفريقين بأوليمبياد طوكيو و جاء كالتالي :سيمون أوناي في حراس المرمي ، و مينجويزا اوسكار و توريس باو و اسنينسيو ماركو و سيبيلوس داني و ميرينو مايكل و اويارزابال مايكل و جارسيا أريك و جونزاليس بيدري و اولومو داني و ميرندا جوان .
وتنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.
تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021
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