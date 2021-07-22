شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة وأبنائهم "فولة واتقسمت نصين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "من شابه أباه فما ظلم"..أحد الأمثال الدراجة في مجتمعنا، والذي يعبر عن الصفات الكثيرة التي تجمع بين الآباء والأبناء، سواءً في الشكل أو الطباع وأسلوب الحياة، وفي عالم الساحرة المستديرة، انطبق هذا المثل على الكثير من نجوم الكرة، الذين شاركوا متابعيهم صوراً مع أبنائهم أظهرت شبهاً كبيراً بينهم.

"مكة محمد صلاح".. ابنة نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي وأحد أبرز نجوم العالم، محمد صلاح، والتي منذ نعومة أظافرها، ظهر شبه كبير يجمعها بوالدها، وكأن ملامحهما قد تطابقت في نسختين بشكل ملحوظ.

وكذلك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الذي اتضح شبه كبير بينه وبين أبناءه، وشيكابالا قائد فريق الزمالك ونجله آدم، الذي ينتظر عشاق القلعة البيضاء صوره مع والده بشكل مستمر حيث بات نجل الأباتشي يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الزمالك مثل والده.

كما ظهر الصفات المشتركة التي تجمع بين أيمن أشرف مدافع الأهلي ومنتخب مصر، ونجله، وذلك بعدما ظهر على ملعب التتش خلال تدريبات الفريق، يقوم بمداعبة الكرة بأقدامه الصغيرة مقلداً حركات والده، حتى داعبته الجماهير وكأنه سيكون مستقبل دفاع الفريق.

فيما اشتهرت صور علي معلول ظهير أيسر الأهلي ونجله كريم، وأظهرت صور حازم إمام وبناته وخاصة ابنته الصغرى مدى التشابه الكبير بينهم، وكذلك حسام غالي وابنيه وعماد متعب وابنتيه، وعمرو السولية وابنته الكبرى ليلى.



ابن ايمن اشرف



السولية وابنتيه



الشناوي



الونش



ايمن اشرف



بدر بانون



حازم امام وابنته الصغرى



حازم امام وابنته



حازم امام



حسام غالي



شيكابالا وآدم



شيكابالا



علي معلول وكريم



علي معلول



عماد متعب



عمرو السولية وابنته



عمرو السولية وليلى



محمد الشناوي وابنيه



محمد صلاح ومكة



محمد صلاح ومكة