شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. غرفة عمليات ببعثة مصر فى القرية الأولمبية استعدادا لحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 عدة اجتماعات، اليوم، من أجل التنسيق والترتيب للمشاركة فى حفل الافتتاح المقرر إقامته غدا.
واجتمع المهندس هشام حطب مع المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة وفي حضور المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية و عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وأفراد البعثة الإدارية خالد حسن وأحمد سعيد وأحمد أسعد وأحمد عبدالعليم وأسامة صادق العلاقات العامة من أجل مراجعة كافة الترتيبات ومراجعة الزي مع جميع اللاعبين المشاركين وأعلام مصر التي سيتم حملها في حفل الافتتاح والتأكد من تجهيز كافة الإجراءات لضمان ظهور بعثة مصر بأفضل شكل يليق بإسم ومكانة وقدرات مصر.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد اختار الثنائي علاء أبوالقاسم لاعب منتخب السلاح وهدايا ملاك لاعبة منتخب التايكوندو لحمل علم مصر في إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.