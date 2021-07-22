شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. التعادل السلبى بين منتخب مصر وإسبانيا بأوليمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 15 دقيقة ما زال التعادل السلبى يسيطر على مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب إسبانيا فى الجولة الأولى لاوليمبياد طوكيو بملعب سابورو دومى باليابان، وشهدت الدقائق الأولى استحوذ المنتخبين على الكرة وسط الملعب دون أي خطورة على أي من مرمي الفريقين.

انطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام إسبانيا في الجولة الأولي لأوليمبياد طوكيو 2021 وجاء تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا كالتالي :محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق وأحمد ريان و إمام عاشور.

أعلن منتخب إسبانيا عن التشكيل الذى سيواجه به منتخب مصر في مباريات الجولة الأولي للفريقين بأوليمبياد طوكيو و جاء كالتالي :سيمون أوناي في حراس المرمي ، و مينجويزا اوسكار و توريس باو و اسنينسيو ماركو و سيبيلوس داني و ميرينو مايكل و اويارزابال مايكل و جارسيا أريك و جونزاليس بيدري و ولومو داني و ميرندا جوان.

يدخل منتخب مصر الأولمبى مباراة اليوم رافعا شعار "مفيش مستحيل"، بعدما عزم الجهاز الفني واللاعبون النية على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بداعى صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفراعنة والتي تضم كل من اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وركز شوقى غريب وجهازه المعاون خلال التدريبات الأخيرة في طوكيو، على سرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها كثيرا مع ضرورة تقارب الخطوط والتصويب على المرمى، خاصة وأن المنتخب الاسبانى يعتمد على المهارة والسرعة ويستطيع الوصول للمرمى من أقصر الطرق وكذلك يستغل أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.

وتنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

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