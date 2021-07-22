شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة منتخب مصر الأوليمبى وإسبانيا بأوليمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام إسبانيا في الجولة الأولي لأوليمبياد طوكيو 2021، وجاء تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا كالتالي :محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال" و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور.

أعلن منتخب إسبانيا عن التشكيل الذى سيواجه به منتخب مصر في مباريات الجولة الأولي للفريقين بأوليمبياد طوكيو و جاء كالتالي :سيمون أوناي في حراس المرمي ، و مينجويزا اوسكار و توريس باو و اسنينسيو ماركو و سيبيلوس داني و ميرينو مايكل و اويارزابال مايكل و جارسيا أريك و جونزاليس بيدري و اولومو داني و ميرندا جوان .

يدخل منتخب مصر الأولمبى مباراة اليوم رافعا شعار "مفيش مستحيل"، بعدما عزم الجهاز الفني واللاعبون النية على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بداعى صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفراعنة والتي تضم كل من اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وعقد شوقى غريب أكثر من جلسة من لاعبى منتخب مصر الأولمبى، لشرح خطة وطريقة اللعب أمام الماتادور الإسبانى بطل أوربا، والذى يضم بين صفوفه 6 لاعبين شاركوا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

وركز شوقى غريب وجهازه المعاون خلال التدريبات الأخيرة في طوكيو، على سرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها كثيرا مع ضرورة تقارب الخطوط والتصويب على المرمى، خاصة وأن المنتخب الاسبانى يعتمد على المهارة والسرعة ويستطيع الوصول للمرمى من أقصر الطرق وكذلك يستغل أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

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