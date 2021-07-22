شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفاضل بين الجزيري ومروان حمدي لقيادة هجوم الزمالك أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من سيف الجزيري ومروان حمدي مهاجما الفريق لاختيار احدهما لقيادة هجوم الزمالك خلال مباراة غزل المحلة المقرر لها 3 اغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري.

ويتابع كارتيرون الحالة الفنية والبدنية للثنائي خلال معسكر برج العرب الذي انطلق امس ، وهو ما سيسحم اختياره قبل مباراة المحلة، حيث ينتظر كارتيرون مشاهدة الثنائي في الملعب عقب فترة الراحة الطويلة للحكم علي اختياره، ويرغب كارتيرون في استمرار سيف الجزيري في قيادة هجوم الزمالك قبل فترة التوقف الطويلة التي مر بها نادي الزمالك، فيما يرغب الجهاز المعاون في منح مروان حمدي فرصة قبل انتهاء الموسم للحكم علي مستواه قبل اتخاذ قرار بشأن مصيره مع الفريق في الموسم المقبل.

من ناحية اخري تحفظت إدارة الزمالك على شروط وطلبات بيراميدز الخاصة بالاستغناء عن نبيل عماد دونجا نجم وسط منتخبنا الوطني، والذى يرغب الزمالك في ضمه بقوة لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي عن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده واقترابه من اللعب في الدوري القطري بداية من الموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن نبيل دونجا يعد واحد من أهم المطلوبين لتدعيم خط الوسط الأبيض، إلا أن طلبات بيراميدز الراغب في الحصول على بعض اللاعبين لاتمام الصفقة مرفوضة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على خدمات الثنائي أحمد فتوح ومصطفي فتحي، والذي يرغب بيراميدز في ضمهما بقوة.

نبيل عماد دونجا ارتبط اسمه بالزمالك فى مواسم الانتقالات الماضية، ورغم وجود رغبة من الزمالك فى الحصول على خدمات اللاعب إلا أن إدارة بيراميدز رفضت التفريط فى خدماته حينها وتمسكت باستمرار جميع اللاعبين الأساسيون من أجل المنافسة على لقب الدورى والكونفدرالية، فى الوقت الحالى دخل دونجا ضمن حسابات الجهاز الفنى لفريق الزمالك مُجدداً لتدعيم مركز الوسط، ومن المنتظر يعرض الزمالك على بيراميدز مبلغ لشراء اللاعب، بالإضافة لعرض لاعبين اخرين يوافق الزمالك على التفريط فيهم بعيداً عن فتوح ومصطفي فتحي لاتمام الصفقة.