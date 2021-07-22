شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر وإسبانيا في الأولمبياد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يبدأ المنتخب المصري الأوليمبي مشواره في أولمبياد طوكيو من خلال مواجهة نظيره الإسباني - بطل أوروبا - في إطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من منتخبي الأرجنتين وأستراليا.

شبكة قنوات "بي إن سبورتس" أعلنت مؤخرًا عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر القناة المفتوحة "بي إن سبورتس"، حيث ستكون المباراة في تمام التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري في المباراة المقبلة نظيره الأرجنتيني على أن تكون المباراة الأخيرة ضد أستراليا.