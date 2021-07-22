مباشر بالفيديو.. مصر الأوليمبي 0-0 إسبانيا الأوليمبي.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب المصري الأوليمبي ونظيره الإسباني في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بمسابقة أولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع كل من منتخبات: إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا.

تشكيل مصر: محمد الشناوي - كريم عراقي - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - أسامة جلال - أحمد فتوح - إمام عاشور - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - أحمد ياسر ريان - رمضان صبحي.

تشكيل إسبانيا: أوناي سيمون - أوسكار مينجويزا جارسيا - إريك جارسيا - باو توريس - خوان ميراندا - بيدري - ميكيل ميرينو - داني سيبايوس - ماركو أسينسيو - داني أولمو - ميكيل أويارزابال.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 17 شهدت أولى فرص إسبانيا الحقيقة بعد استلام ماركو أسينسيو كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد ترتطم في دفاع منتخب مصر وتتحول الكرة لركنية.

الدقيقة 22 من زمن أحداث الشوط الأول نظّم المنتخب المصري أول فرصة بقيادة رمضان صبحي مررها إلى أحمد فتوح يمرر إلى أحمد ياسر ريان ويسدد كرة تصل ضعيفة لحارس إسبانيا.

عاد أسينسيو للظهور مرة أخرى لينفذ كرة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26 لكن تصل الكرة سهلة عند محمد الشناوي.

أخطر فرص المباراة كانت في الدقيقة 28 عن طريق داني سيبايوس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن القائم الأيسر ينقذ الشناوي ومصر من الهدف الأول لتظل النتيجة سلبية.

في الدقيقة 42 حاول طاهر محمد طاهر من تسديدة بعيدة أن يحقق المفاجأة لكن دون خطورة على مرمى المنتخب الإسباني.

الدقيقة 49 سنحت فرصة للمنتخب الإسباني لصالح ميكيل ميرينو من داخل منطقة الجزاء لكن لاعب المنتخب الإسباني يسدد كرة ضعيفة أمام المرمى ليتصدى الشناوي للكرة بنجاح.

عمار حمدي في الدقيقة 65 فور نزوله حاول أن يسجل هدف مصر الأول بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي تمر تسديدة عمار بجانب المرمى.

تابعونا دقيقة بدقيقة لمعرفة أحداث المباراة..