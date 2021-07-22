اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: اكتشاف 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قبل يوم من الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية، أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقالت اللجنة المنظمة في بيان اليوم الخميس إن اثنين من الرياضيين المقيمين في القرية الأولمبية كانا من بين الـ 12 شخصا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم للكشف عن الفيروس إيجابية.

وأشارت اللجنة إلى أن الإصابات الجديدة لم تشمل أي مواطن ياباني.

وأوضحت اللجنة أن شخصين آخرين غير رياضيين من القرية الأولمبية أصيبا بالفيروس.

وأكدت اللجنة على ضرورة خضوع الرياضيين الاثنين والشخصين الآخرين غير الرياضيين للحجر الصحي.

وترفع هذه الحصيلة الجديدة إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ضمن أفراد البعثات الرياضية المشاركة في أولمبياد طوكيو إلى 87 شخصا.