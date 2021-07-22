السباح الروسي بورودين يغيب عن الأولمبياد بسبب إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يغيب السباح الروسي إيليا بورودين عن منافسات أولمبياد طوكيو بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" نقلا عن فيكتور أفديينكو نائب رئيس الاتحاد الروسي للسباحة إن إيليا /18 عاما/ لا يشعر بأي أعراض.

وقال أفديينكو إن عدم مشاركة بورودين خسارة كبيرة للأولمبياد.

وفاز بورودين بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر فردي متنوع في بطولة أوروبا التي أقيمت في بودابست في مايو الماضي.

وتم تقليص التمثيل الروسي في الأولمبياد بسبب عقوبات تعاطي المنشطات المفروضة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).

ولا يسمح للرياضيين الروس بالمنافسة تحت العلم الروسي في طوكيو كما تم حظر عزف النشيد الوطني الروسي في دورة الألعاب.