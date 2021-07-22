رباعي هجومي في تشكيل المنتخب الإسباني ضد المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن لويس دي لا فيوينت المدير الفني للمنتخب الإسباني الأوليمبي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المنتخب الأوليمبي في إطار منافسات المجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو.

المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الإسباني، لجأ إلى جميع أسلحته للمشاركة بها أساسيًا أمام المنتخب المصري لعل أبرزهم الدفاع بنجم ريال مدريد ماركو أسينسيو.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا بطريقة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا جارسيا - إريك جارسيا - باو توريس - خوان ميراندا.

خط الوسط الدفاعي: بيدري - ميكيل ميرينو.

خط الوسط الهجومي: داني سيبايوس - ماركو أسينسيو - داني أولمو.

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع كل من منتخبات: إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا.