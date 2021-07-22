الشناوي يقود تشكيل المنتخب أمام إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمتنخب المصري الأولمبي تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة إسبانيا في الجولة الأولى من المجموعة C ضمن نهائيات كرة القدم الأولمبية في دورة الألعاب طوكيو 2020.

وكان المنتخب قد اختتم التحضيرات لمباراة اليوم بمران حماسي يوم الأربعاء ركز فيه غريب على الجوانب المعنوية قبل المباراة الهامة.

وجاء تشكيل المنتخب كالآتي:

محمد الشناوي، أسامة جلال، أحمد حجازي، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أكرم توفيق، كريم عراقي، أحمد ياسر ريان، إمام عاشور، محمود حمدي، أحمد فتوح.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد صبحي، وعمار حمدي، وكريم فؤاد، وصلاح محسن، وناصر منسي، وأحمد رمضان بيكهام، وإبراهيم عادل فيما تم استبعاد ناصر ماهر، ومحمد عبدالسلام، وعبدالرحمن مجدي، ومحمود جاد