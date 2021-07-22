4 تغييرات.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة البنك الأهلي ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ25 بمسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن موسيماني قرر إجراء أربع تغييرات بعد المباراة ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة (3-0) والتتويج باللقب القاري العاشر.

ومن المقرر أن يلعب علي لطفي أساسيًا ليقود حراسة عرين الأهلي في ظل غياب محمد الشناوي والذي يتواجد رفقة المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو.

وسيعود محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى نظرًا لغياب أكرم توفيق وتواجده مع المنتخب الأوليمبي أيضًا.

الخط الهجومي سيشهد أيضًا تغييرات نظرًا لغياب الثنائي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وتواجدهم مع المنتخب الأوليمبي، وغياب حسين الشحات للإصابة.

موسيماني سيلجأ إلى خدمات النيجيري جونيور أجايي والذي لعب مباراة مصر المقاصة الأخيرة في الدوري أساسيًا كما سيعتمد على محمود عبد المنعم "كهربا".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - محمود عبد المنعم "كهربا".

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، في المقابل يتواجد فريق البنك الأهلي في المراكز المهددة بالهبوط حيث يحتل الترتيب الخامس عشر برصيد 25 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن فريق أسوان صاحب الترتيب السادس عشر.