ملخص مباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة مصر واسبانيا لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 22-7-2021.

تقام مباراة مصر واسبانيا على ملعب سابورو دوم، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الأردني “أدهم مخادمة”، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت جرينيتش، 10:30 بتوقيت مصر، 11:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل مواجهة منتخب مصر واسبانيا على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، وبين سبورتس 7، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية 3، بصوت المعلق العماني “سمير اليعقوبي”.

يقع منتخب مصر ونظيره الاسباني ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخب الأرجنتين، ومنتخب أستراليا، حيث تقام المواجهة الثانية بين التانجو والكانجارو في تمام الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش.

وضمن المنتخب المصري تواجده في اولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه، بصفته بطلًا لـ كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في أرضه في عام 2019.

ويأمل المدرب الوطني للفراعنة “شوقي غريب”، الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في البطولة، خاصة وأن أفضل المراكز التي حققها المنتخب المصري في الأولمبياد كان المركز الرابع هنا في طوكيو 1964.

وسيفتقد منتخب مصر جهود النجم محمد صلاح في اولمبياد طوكيو 2020، بسبب رغبة ناديه “ليفربول”، وانضم حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر الأول محمد الشناوي، وقلب دفاع اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، ومدافع الزمالك محمود حمدي الونش، كثلاثي فوق السن.

على الجهة المقابلة، يعد منتخب اسبانيا المرشح الأبرز والأقوى لحصد الميدالية الذهبية، حيث يملك 6 لاعبين ضمن قائمته شاركوا بشكل أساسي مع اللاروخا في بطولة اليورو الأخيرة، وعلى رأسهم ميكيل أويارزابال، داني أولمو، وباو توريس، والحارس أوناي سيمون.

ويتصدر المنتخب الاسباني قائمة المنتخبات صاحبة القيمة التسويقية الأعلى ضمن المتواجدين في اولمبياد طوكيو، بـ546 مليون جنيه إسترليني، ويمتلك ضمن صفوفه اللاعب الأغلى في البطولة “بيدري جونزاليس”، الذي تبلغ قيمته التسويقية 80 مليون جنيه إسترليني.

وتواجد جناح ريال مدريد “ماركو أسينسيو”، ولاعب خط الوسط “داني سيبايوس” في قائمة منتخب اسبانيا ضمن اللاعبين الثلاثة فوق السن، بالإضافة إلى لاعب وسط ريال سوسيداد “ميكيل مورينو”.

مصر – اسبانيا

ملعب سابورو دوم (سابورو – اليابان)

اولمبياد طوكيو 2020 (دور المجموعات – الجولة 1)

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تشكيلة منتخب مصر الاساسية:

محمد الشناوي

كريم العراقي – محمود الونش – أحمد حجازي – أسامة جلال – أحمد أبو الفتوح

إمام عاشور – أكرم توفيق

رمضان صبحي – أحمد ياسر ريان – طاهر طاهر

تشكيلة منتخب اسبانيا الاساسية:

أوناي سيمون

خوان ميرندا – باو توريس – إريك جارسيا – أوسكار مينجويزا.

بيدري جونزاليس – ميكيل ميرينو – داني سيبايوس

ماركو أسينسيو – داني أولمو – ميكيل أويارزابال