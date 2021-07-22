شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يحمل شارة قيادة المنتخب الأوليمبى أمام إسبانيا بأوليمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقي غريب، منح شارة قيادة الفراعنة إلى أحمد حجازى المحترف باتحاد جدة السعودى، فى مباراة الفراعنة أمام إسبانيا والتى تنطلق فى التاسعة والنصف صباح اليوم فى افتتاح مشوار الفراعنة بأوليمبياد طوكيو 2021 بصفته أقدم اللاعبين دولياً.

جاء تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا كالتالي محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور.

وتتجه أنظار جماهير وعشاق الكرة المصرية في تمام التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، صوب ملعب سابورو دومى باليابان، لمتابعة مباراة منتخب مصر الاولمبى بقيادة شوقى غريب أمام نظيره الاسبانى فى افتتاح مشوار الفريقين بمنافسات أولمبياد طوكيو.

يدخل منتخب مصر الأولمبى مباراة اليوم رافعا شعار "مفيش مستحيل"، بعدما عزم الجهاز الفني واللاعبون النية على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بداعى صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفراعنة والتي تضم كل من اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وعقد شوقى غريب أكثر من جلسة من لاعبى منتخب مصر الأولمبى، لشرح خطة وطريقة اللعب أمام الماتادور الإسبانى بطل أوربا، والذى يضم بين صفوفه 6 لاعبين شاركوا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

وركز شوقى غريب وجهازه المعاون خلال التدريبات الأخيرة في طوكيو، على سرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها كثيرا مع ضرورة تقارب الخطوط والتصويب على المرمى، خاصة وأن المنتخب الاسبانى يعتمد على المهارة والسرعة ويستطيع الوصول للمرمى من أقصر الطرق وكذلك يستغل أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.