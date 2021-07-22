شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يقود المنتخب الأوليمبى أمام إسبانيا وريان فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر تشكيل مباراة فريقه أمام منتخب إسبانيا فى افتتاح مشوار الفراعنة باوليمبياد طوكيو، وجاء كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال وكريم عراقى وأحمد فتوح وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وأحمد ريان وإمام عاشور.

تتجه أنظار جماهير وعشاق الكرة المصرية فى تمام التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، صوب ملعب سابورو دومى باليابان، لمتابعة مباراة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب أمام نظيره الإسبانى فى افتتاح مشوار الفريقين بمنافسات أولمبياد طوكيو.

يدخل منتخب مصر الأولمبى مباراة اليوم رافعا شعار "مفيش مستحيل"، بعدما عزم الجهاز الفنى واللاعبون النية على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بداعٍ صعوبة المجموعة التى وقع فيها الفراعنة والتى تضم كل من اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وعقد شوقى غريب أكثر من جلسة من لاعبى منتخب مصر الأولمبى، لشرح خطة وطريقة اللعب أمام الماتادور الإسبانى بطل أوربا، والذى يضم بين صفوفه 6 لاعبين شاركوا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

وركز شوقى غريب وجهازه المعاون خلال التدريبات الأخيرة في طوكيو، على سرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها كثيرا مع ضرورة تقارب الخطوط والتصويب على المرمى، خاصة وأن المنتخب الاسبانى يعتمد على المهارة والسرعة ويستطيع الوصول للمرمى من أقصر الطرق وكذلك يستغل أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.