شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد بركات يقود الدراويش لفوز تاريخى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال هناك هدفا سجله الزئبقي محمد بركات نجم الاسماعيلي والاهلي السابق في مرمي الزمالك محفورا في ذاكرة كل عشاق الكرة المصرية، وكان وقتها فريق الاسماعيلي يضم أبرز لاعبي الكرة المصرية والجيل الذهبي للدراويش الذي نجح في الحصول علي لقب الدوري موسم 2001 / 2002 .

ساهم بركات في فوزًا تاريخيًا على حساب الزمالك بأربعة أهداف ، في مسابقة الدوري العام موسم 2001-2002، بأداء رشيق ومهارة فائقة، حيث سجل «الزئبقي» أحد الأهداف الأربعة للدراويش، من هجمة ماراثونية من منتصف ملعب الأبيض، حيث أفلت بركات من دفاع أبناء ميت عقبة الذي لم يستطع تحصيل سرعته قبل أن تسكن الكرة شباك عبدالواحد السيد.

ونجح محمد بركات، نجم الإسماعيلى وقتها، فى خداع الدفاع الزملكاوى ليسجل هدفاً من أجمل الأهداف فى تاريخ الكرة المصرية.