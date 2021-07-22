شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يتحدى البنك بالدوري فى أول ظهور بعد التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم الخميس اختباراً صعباً، حينما يواجه نظيره البنك الأهلى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للمارد الأحمر في المسابقة المحلية عقب تتويجه بطلا لدوري الابطال الافريقى على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقى بثلاثية دون رد ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه خمسة مباريات مؤجلة، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

ويخوض الاهلى مفتقدا ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان وحسين الشحات للإصابة ، وسيعتمد الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى على لاعبين ابتعدوا عن المباريات في الفترة الأخيرة مثل الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي ومحمد هاني بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.

وطالب موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بضرورة تفادى المفاجآت التي قد تواجه الفريق الأحمر بعد الانتهاء من المشاركة في المواجهات الكبيرة والمباريات النهائية، في ظل رغبة الجهاز الفني في الخروج بالثلاث نقاط من البنك الأهلي الذي فشل في الفوز عليه بمباراة الدور الأول.

ونجح الأهلي فى الفوز بثلاث مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز قبل خوض نهائى دوري أبطال أفريقيا فلم تفلت من يديه سوى نقطتين فقط خسرهم بلدغة قاتلة من بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2-2 بخطأ من حارسه محمد الشناوى فى الدقائق القاتلة، وبخلاف ذلك سحق المارد الاحمر منافسيه بثلاثيات ورباعيات مسجلا 12 هدف فى 4 مباريات.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري بخلاف مواجهة الليلة وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك، وذلك أمام والإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة وسيراميكا .

ويسعى الأهلي للفوز بهذه المؤجلات الخمسة للوصول إلى 66 نقطة وهو ما يضمن الصدارة للأهلي حتى في حالة فوز الزمالك على غزل المحلة في اللقاء المؤجل.

في المقابل ، يطمح البنك الأهلي بقيادة المدرب خالد جلال في تكرار مفاجأة الدور الأول أمام الاهلى للابتعاد عن شبح الهبوط الذى يلاحقه منذ إنطلاق المسابقة لاسيما بعد الانتفاضة التي قدمها في الأسابيع الأخيرة بالفوز على الطلائع والمصرى معتمداً على نجومه المتميزين كريم بامبو وأحمد ياسر، كما يعود للفريق في مواجهة الليلة فادى فريد يأتي ذلك لتعويض غياب هداف الفريق أحمد على، الذي سيغيب عن المباراة بسبب تعرضه للإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة، والتي فاز بها البنك الأهلي بهدفين دون رد.