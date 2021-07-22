شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة المقاولون تنتظر انتعاشة مادية بعد تتويج طاهر بدوري الأبطال ومشاركته فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو المقاولون العرب انتعاشة مادية في الأيام المقبلة بعد تألق طاهر محمد طاهر مع النادي الأهلي، وحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة اللاعب في المباراة النهائية، التي فاز خلالها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز، حيث ساهم طاهر بشكل فعال في الهدف الثاني الذي سجله أفشة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف على فريق الكرة، قوة العلاقات مع النادي الأهلي، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "علاقتنا بالأهلي مميزة وقوية وهناك بعض الأمور التي تم وضعها في عقد طاهر مثل مشاركته في المباريات وتسجيل الأهداف والفوز بالبطولات واللعب للمنتخب الأول والأولمبي، ونحصل على قيمة مالية في حال شارك اللاعب في 70% من المباريات خلال الموسم الأول و60% في الموسم الثاني".

وانضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث أصبح اللاعب ضمن العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق الأحمر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا فى التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس الموافق 22 يوليو، ثم مباراة الأرجنتين في نفس الموعد يوم الأحد 25 يوليو، ويختتم الفراعنة مبارياتهم في المجموعة بمواجهة أستراليا فى الواحدة ظهرا يوم الأربعاء 28 يوليو.

واختتم أمس الأربعاء منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الإسبانى المقرر لها اليوم فى افتتاحية أولمبياد طوكيو فى تمام الساعة 9 ونصف صباحا.