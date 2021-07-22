تعرف على موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

يستأنف فريق الأهلي مبارياته المؤجلة في الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه ضيفه البنك الأهلي مساء يوم الخميس.



و يواصل فريق الأهلي، حامل اللقب، لعب المباريات المؤجلة من أجل اللحاق بغريمه التقليدي الزمالك، المتصدر مؤقتا لجدول ترتيب الدوري المصري.

يستضيف الأهلي نظيره البنك الأهلي مساء الخميس 22 يوليو على استاد "الأهلي وي السلام" بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن تنقل المباراة غلى الهواء مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس" المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

ويحل الأهلي وصيفا بـ51 نقطة خلف الزمالك المتصدر صاحب 61 نقطة في المركز الأول، وتتبقى له 4 مباريات مؤجلة.