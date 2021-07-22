اخبار الرياضه

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي الأولمبي وكوت ديفوار؟

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي الأولمبي وكوت ديفوار؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

تنطلق بطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2021 قبل حفل الافتتاح بيوم، أي يوم الخميس 22 يوليو/تموز 2021، وذلك بحضور أقوى منتخبات الشباب في العالم.

 

وسيكون منتخب الأولمبي على موعد مع مباريات قوية في دورة الألعاب الأولمبية، حيث وضعته القرعة في المجموعة الرابعة مع منتخبات البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

 

وقبل انطلاق البطولة، تعرف على جدول مباريات منتخب السعودية الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، وترتيب المجموعات والقنوات الناقلة للمباريات.

 

وتقام مباراة السعودية وكوت ديفوار في أولمبياد طوكيو 2021، في الساعة العاشرة والنصف صباحا صباح الخميس بتوقيت القاهرة، الـ11:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 ظهرا بتوقيت أبوظبي.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد كوت ديفوار على ملعب ستاد يوكوهاما.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا