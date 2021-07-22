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ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي الأولمبي وكوت ديفوار؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق بطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2021 قبل حفل الافتتاح بيوم، أي يوم الخميس 22 يوليو/تموز 2021، وذلك بحضور أقوى منتخبات الشباب في العالم.

 

وسيكون منتخب الأولمبي على موعد مع مباريات قوية في دورة الألعاب الأولمبية، حيث وضعته القرعة في المجموعة الرابعة مع منتخبات البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

 

وقبل انطلاق البطولة، تعرف على جدول مباريات منتخب السعودية الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021، وترتيب المجموعات والقنوات الناقلة للمباريات.

 

وتقام مباراة السعودية وكوت ديفوار في أولمبياد طوكيو 2021، في الساعة العاشرة والنصف صباحا صباح الخميس بتوقيت القاهرة، الـ11:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 ظهرا بتوقيت أبوظبي.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد كوت ديفوار على ملعب ستاد يوكوهاما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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