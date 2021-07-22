كارتيرون يرفع الحمل التدريبي في معسكر الاسكندرية استعدادا لمواجهة المحلة

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القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رفع الحمل التدريبي للاعبي الفريق خلال معسكر الاسكندرية الذى انطلق أمس استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق ان كارتيرون سيعتمد علي حصتين تدريبيتين في اليوم الواحد خلال المعسكر، الاولي ستكون عبارة عن تدريبات بدنية في الجيمانزيوم وبعض التدريبات بدون كرة، فيما ستكون الحصة الثانية عبارة عن تدريبات بالكرة.

وتوجه الفريق إلي الاسكندرية امس في الخامسة مساءا للانتظام فى معسكر مغلق ببرج العرب، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثانى وأبها السعودى يومى 26 و29 أغسطس الجارى على الترتيب.

وسيستمر الفريق فى معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام فى معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام فى معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 6 أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، ويرغب المدرب الفرنسى عدم تشتيت اللاعبين بأى شىء سوى التركيز فى الدورى، ولعب كل مباراة بمثابة لقاءات الكأس، خاصة فى ظل المنافسة مع الأهلى الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة، إلا أن الأخير خاض 23 مباراة حتى الآن ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.