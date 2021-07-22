شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال موسيماني للاعبى الأهلي قبل مباراة البنك فى الدوري اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق من خطورة التهاون في مباراة البنك الأهلي اليوم في بطولة الدوري المصري، وشدد المدير الفني للاعبي الفريق خلال حديثه معهم على أهمية التركيز في مباراة البنك الأهلي.

وأكد موسيماني للاعبي الأهلي أن المباريات التى تُقام بعد البطولات الكبرى أو المباريات المهمة دائماً ما يكون لها أهمية خاصة، مُشيراً إلى ضرورة اللعب بجدية أمام البنك الأهلي الذي تعادل مع الأهلي في لقاء الدور الأول وخطف منه نقطة ثمينة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تحضير لاعبي الفريقى الأحمر ذهنيا لأجواء منافسات الدوري لتفادي المفاجآت التي قد تواجه الفريق الأحمر بعد الانتهاء من المشاركة في المواجهات الكبيرة والمباريات النهائية، خاصة مع ضيق الوقت، في ظل رغبة الجهاز الفني في الخروج بالثلاث نقاط من البنك الأهلي الذي فشل في الفوز عليه بمباراة الدور الأول.