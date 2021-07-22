شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى والبنك اليوم الخميس 22 / 7 / 2021 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقام الهام الذى يجمع الاهلى مع البنك الاهلى على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز،ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

الظهور الاول للأهلى عقب التتويج الافريقى

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للمارد الأحمر في المسابقة المحلية عقب تتويجه بطلا لدوري الابطال الافريقى على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقى بثلاثية دون رد ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ترتيب الاهلى والبنك الاهلى بجدول الدوري

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه خمسة مباريات مؤجلة، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

8 غيابات تحاصر الاهلى قبل مواجهة البنك

ويخوض الاهلى مفتقدا ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في أوليمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان وحسين الشحات للإصابة ، وسيعتمد الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى على لاعبين ابتعدوا عن المباريات في الفترة الأخيرة مثل الحارس علي لطفي بدلا من الشناوي ومحمد هاني بدلا من توفيق في مركز الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي لتعويض محسن.

التعادل السلبى عنوان صدام الدور الاول بين الاهلى والبنك

وطالب موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بضرورة تفادى المفاجآت التي قد تواجه الفريق الأحمر بعد الانتهاء من المشاركة في المواجهات الكبيرة والمباريات النهائية، في ظل رغبة الجهاز الفني في الخروج بالثلاث نقاط من البنك الأهلي الذي فشل في الفوز عليه بمباراة الدور الأول.

أحمد على يغيب عن البنك أمام الاهلى

في المقابل ، يطمح البنك الأهلي بقيادة المدرب خالد جلال في تكرار مفاجأة الدور الأول أمام الاهلى للابتعاد عن شبح الهبوط الذى يلاحقه منذ إنطلاق المسابقة لاسيما بعد الانتفاضة التي قدمها في الأسابيع الأخيرة بالفوز على الطلائع والمصرى معتمداً على نجومه المتميزين كريم بامبو وأحمد ياسر كما يعود للفريق في مواجهة الليلة فادى فريد يأتي ذلك لتعويض غياب هداف الفريق أحمد على، الذي سيغيب عن المباراة بسبب تعرضه للإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة، والتي فاز بها البنك الأهلي بهدفين دون رد.