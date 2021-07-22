مدرب جالاتا سراي: مصطفى محمد لم يكن جاهزًا للبدء أساسيًا أمام إيندهوفن

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام /أ ش أ/

كشف المدرب فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالطة سراي التركي، عن سبب عدم مشاركة النجم المصري مصطفى محمد أساسيًا في مباراة إيندهوفن الهولندي، والتي انتهت بهزيمة الفريق التركي بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب "فيليبس"، ضمن لقاءات ذهاب الجولة التأهيلية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 61 من عمر اللقاء بدلا من الهولندي ريان بابل.

وقال تريم، في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن مصطفى محمد وفالكاو كانا غير جاهزين تمامًا لبدء اللقاء، ولذلك رأيت أنه من الأفضل الاحتفاظ بهما في على مقاعد البدلاء.

وحول نتيجة اللقاء، أضاف المدرب أن المنافس أحرز هدفًا في الدقيقة الأولى، وتمكن من الفوز بشكل مريح .. مبروك لمنافسنا، لقد كان أفضل منا".