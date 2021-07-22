جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 يوليو في اولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات كرة القدم للرجال في اولمبياد طوكيو 2020، اليوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، بإقامة جميع مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات المكون من 16 منتخبًا.

يقع المنتخب المصري الاولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم اسبانيا والارجنتين واستراليا، بينما يقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة المسماه بمجموعة الموت مع البرازيل والمانيا وكوت دي فوار.

ويفتتح منتخب مصر تحت 23 عامًا مباريات اليوم الخميس في منافسات دورة الالعاب الاولمبية لكرة القدم عندما تواجه اسبانيا على ملعب سابورو دوم في تمام الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش.

وستنقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس القطرية 7 بالاضافة إلى قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

وقررت قنوات الكأس القطرية استبعاد المعلق المصري أحمد الطيب من التعليق على هذه المباراة في قناة الكأس الثالثة، ومنحها للمعلق العماني سمير اليعقوبي بدلاً منه.

وسيلعب وصيف كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا «المنتخب السعودي» ضد وصيف كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا «المنتخب الافواري» في تمام الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستنقل المباراة كذلك في البث المفتوح لقنوات بي إن سبورتس بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، وعلى قناة الكأس القطرية السادسة بتعليق محمد السعدي.

وستختتم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020 بمباراة بين البرازيل والمانيا على ستاد نيسان، وستنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى بصوت المعلق الليبي محمد بركات.

جدول مباريات اليوم الخميس 22 يوليو في اولمبياد طوكيو

1- مصر واسبانيا | الساعة 7:30 بتوقيت جرينيتش، 9:30 بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة – تعليق رؤوف خليف.

2- المكسيك وفرنسا | الساعة 8:00 بتوقيت جرينيتش، 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس 2 – تعليق عامر الخوذيري + قناة RTS 1 الصربية وقناة ORF sport+ النمساوية.

3- نيوزيلاندا وكوريا الجنوبية | الساعة 8:00 بتوقيت جرينيتش، 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس 3 – تعليق أحمد عبده.

4- كوت دي فوار والسعودية | الساعة 8:30 بتوقيت جرينيتش، 10:30 بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس اكسترا 1 – تعليق عصام الشوالي + قناة الكأس 6.

5- الارجنتين واستراليا | الساعة 10:30 بتوقيت جرينيتش، 12:30 بتوقيت القاهرة، 13:30 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس 2 – تعليق سوار الذهب

6- اليابان وجنوب أفريقيا | الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت القاهرة، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 – تعليق أحمد فؤاد + بي إن سبورتس 1 الانجليزية.

7 – هندوراس ورومانيا | الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت القاهرة، 14:00 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس 3 – تعليق جواد بدة + قناة TVR 1 الرومانية.

8- البرازيل والمانيا | | الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش، 13:30 بتوقيت القاهرة، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة – تنقل على قناة بي إن سبورتس 1 – تعليق محمد بركات + قناة الكأس 3 + قناة ORF 1 النمساوية + قناة فرنسا 3 + قناة ERT 3 اليونانية.