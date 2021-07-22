مشاهدة مباراة السعودية وكوت دي فوار في بث مباشر ببطولة اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لـ مشاهدة إحدى قمم مباريات اليوم الخميس بين السعودية وكوت دي فوار في بث مباشر، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020.

تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وكوت دي فوار على ملعب يوكوهاما، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت جرينيتش، 10:30 بتوقيت مصر، 11:30 بتوقيت السعودية، اليوم الخميس 22 يوليو 2021.

وتنقل المباراة قناة الكأس القطرية 6 بصوت المعلق الرياضي اليمني محمد السعدي، وقناة بي إن سبورتس إكسترا 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما ستنقل على قناة بي إن سبورتس كونيكت.

ويتواجد منتخب السعودية الاولمبي في المجموعة الرابعة والأخيرة، أو كما أسمتها وسائل الإعلام السعودية بمجموعة الموت، حيث تضم المانيا والبرازيل بالاضافة إلى وصيف كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا «كوت دي فوار».

وتأهل المنتخب السعودي في اولمبياد طوكيو 2020 بصفته وصيفًا لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في تايلاند بداية العام الماضي، أثناء الفترة الأولى لتفشي فيروس كورونا.

ولم يشارك المنتخب السعودي الاولمبي لكرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية سوى مرتين فقط، الأولى عام 1984 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والثانية في عام 1996 بمدينة أتالانتا الأمريكية.

ويطمح رجال المدرب الشاب سعد الشهري لتحقيق أول انتصار في تاريخ السعودية ببطولة دورة الألعاب الأولمبية لكرة القدم، فقد تعرضت البلاد لـ 6 هزائم في أولمبياد 84 و96 أمام فرنسا وأستراليا واسبانيا والمانيا والمغرب والبرازيل.

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