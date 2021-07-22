تقام على مدار الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2021، جميع مباريات كرة القدم في دور مجموعات اولمبياد طوكيو 2020، في الفترة من 22 حتى 28 يوليو، على أن تلعب 8 مباريات دفعة واحدة في اليوم الواحد.

وتنطلق منافسات كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية صباح يوم 22 يوليو 2021 بمباراة بين منتخب مصر الاولمبي ومنتخب اسبانيا على ملعب سابورو دومي في تمام الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينيتش، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الارجنتين واستراليا.

وبعد نصف ساعة فقط من انطلاق لقاء مصر واسبانيا، ستقام مباراتين في نفس التوقيت، فرنسا ضد المكسيك، ونيوزيلاندا ضد كوريا الجنوبية، وعند الساعة 8:30 بتوقيت جرينيتش ستلعب السعودية ضد كوت دي فوار.

وفي تمام الساعة 10:30 بتوقيت جرينيتش، ستبدأ مباراة الارجنتين واستراليا، وبعدها بنصف ساعة مباراتين في نفس التوقيت، ثم ستكون مباراة البرازيل والمانيا في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش هي الأخيرة في اليوم الأول.

وسيطبق نفس برنامج مواعيد مباريات اليوم الأول على الجولة الثانية، بينما ستقام معظم مباريات الجولة الثالثة في نفس التوقيت لتفادي التلاعب بالنتائج كما في معظم البطولات الكبرى التي يُشرف عليها الفيفا.

وللتذكير، جميع المباريات منقولة على قناة بي إن سبورتس القطرية، وستبث مباريات مصر والسعودية بالمجان عبر القنوات المفتوحة على النايل سات لبي إن سبورتس.

وفي الجدول المحدث التالي، نستعرض معكم ترتيب كل فريق وعدد الاهداف المسجلة والمتلقاه بشكل يومي بعد انتهاء كل مباراة من مباريات دور المجموعات.

جدول ترتيب مجموعات اولمبياد طوكيو 2020 (مُحدث باستمرار)

المجموعة الأولى:

1- فرنسا

2- المكسيك

3- جنوب افريقيا

4- اليابان

المجموعة الثانية:

1- رومانيا

2- هندوراس

3- كوريا الجنوبية

4- نيوزيلاندا

المجموعة الثالثة:

1- اسبانيا

2- الارجنتين

3- مصر

4- استراليا

المجموعة الرابعة:

1- المانيا

2- البرازيل

3- كوت دي فوار

4- السعودية

مباريات الجولة الأولى يوم 22 يوليو، مباريات الجولة الثانية يوم 25 يوليو، مباريات الجولة الثالثة يوم 28 يوليو.