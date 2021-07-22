محمد الشوربجي يتأهل لنهائى بطولة العالم للاسكواش ويعود لصدارة التصنيف العالمى

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القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز الشوربجي في مباراة الدور نصف النهائى على منافسه النيوزلاندي بول كول بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-3, 4-11, 11-8.

بهذا الفوز يتأهل محمد الشوربجي لمواجهة علي فرج المصنف الأول عالميا، في المباراة النهائية للبطولة، في قمة الاسكواش المصري والعالمي، كما يعود محمد الشوربجي إلى صدارة التصنيف العالمي بداية من شهر أغسطس المقبل، ليكمل 50 شهراً من السيطرة على قمة الاسكواش.

وفاز علي فرج على منافسه طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا وحامل لقب النسخة الماضية، في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 84 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-5, 12-10, 5-11, 11-8.