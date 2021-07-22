شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يقص شريط أولمبياد طوكيو اليوم بمواجهة ساخنة أمام إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير وعشاق الكرة المصرية في تمام التاسعة والنصف صباح اليوم الخميس، صوب ملعب سابورو دومى باليابان، لمتابعة مباراة منتخب مصر الاولمبى بقيادة شوقى غريب أمام نظيره الاسبانى فى افتتاح مشوار الفريقين بمنافسات أولمبياد طوكيو.

يدخل منتخب مصر الأولمبى مباراة اليوم رافعا شعار "مفيش مستحيل"، بعدما عزم الجهاز الفني واللاعبون النية على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بداعى صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفراعنة والتي تضم كل من اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وعقد شوقى غريب أكثر من جلسة من لاعبى منتخب مصر الأولمبى، لشرح خطة وطريقة اللعب أمام الماتادور الإسبانى بطل أوربا، والذى يضم بين صفوفه 6 لاعبين شاركوا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

وركز شوقى غريب وجهازه المعاون خلال التدريبات الأخيرة في طوكيو، على سرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها كثيرا مع ضرورة تقارب الخطوط والتصويب على المرمى، خاصة وأن المنتخب الاسبانى يعتمد على المهارة والسرعة ويستطيع الوصول للمرمى من أقصر الطرق وكذلك يستغل أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.

واستعان شوقى غريب بثلاثة لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأولمبى في طوكيو هم محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش، والذى سيدفع بهم في التشكيل الأساسى اليوم، مع الاعتماد على القوام الأساسى للفراعنة أمثال رمضان صبحى وأكرم توفيق وناصر ماهر وعمار حمدى وكريم العراقى وأحمد فتوح وأحمد ياسر ريان، بينما يفتقد المنتخب جهود مصطفى محمد مهاجم المنتخب الأساسى لرفض ناديه جالطا سراى التركى السماح له بالمشاركة في الأولمبياد.

ويعتبر التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى في مباراة اليوم، كل من محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد رمضان بيكهام " أو أسامة جلال"، وكريم العراقى وأحمد أبو الفتوح وعمار حمدى وأكرم توفيق ورمضان صبحى ، وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

ومن جانبه، قال شوقى غريب قبل المباراة، أن مباراة اليوم بين المنتخبين المصرى والاسبانى لن تكون سهلة على الفريقين، خاصة وأن كلاهما بطل قارته وهو ما تسبب فى تواجدهما فى الأولمبياد.

وأكد غريب فى المؤتمر الصحفى الذى عقد قبل اللقاء، إن منتخب اسبانيا دعم فريقه بلاعبين كبار ويضم 6 لاعبين شاركوا فى يورو 2020، وكذلك منتخب مصر دعم صفوفه بلاعبين كبار أيضا ونحن لسنا أقل من أي فريق في المجموعة ، وأتمنى أن أحقق الفوز على اسبانيا وأن نقدم كرة ممتعة ونسعد جموع الشعب المصرى بهذا الجيل من اللاعبين.

على الجانب الأخر، أكد لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني الأولمبي، أن هدف الفريق هو تحقيق الميدالية الذهبية مثلما حدث في دورة برشلونة 1992، وقال دي لا فوينتي قبل مباراة اليوم، "يراودنا نفس الشعور الذي راودهم، سنحاول تقديم كل ما لدينا وبالتأكيد سنكون على قدر التوقعات".

وأضاف المدير الفنى أن مستويات المنتخبات في المجموعة متقاربة للغاية وسيكون كل لقاء قويا جدا، ونشعر برغبة كبيرة في إظهار مستوانا والعمل الذي قمنا به على الأرض".

وعن الفريق المصري، قال "إنه منتخب كبير، بطل أفريقيا، يحظى بلاعبين رائعين ويتميز بالأداء الجماعي، سنواجه منتخبا فائق المستوى لذا سنحتاج لبذل كل طاقتنا كي نتفوق عليه وكل المنافسين التاليين له".