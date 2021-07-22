شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية.. نوران جوهر تتأهل لمواجهة نور الشربيني بنهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور نصف النهائي على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-4, 11-3.

بذلك تواجه نوران جوهر منافستها نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، في المباراة النهائية للبطولة، جدير بالذكر أن صدارة التصنيف العالمي للسيدات تبقى معلقة على مباراة الغد بين نوران ونور، حيث فى حالة فوز الشربيني تحتفظ بالصدارة، وفي حالة فوز نوران جوهر تصعد إلى الصدارة.

وفازت نور الشربيني على منافستها الأمريكية أماندا صبحي في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 25 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 11-5.

ويعتبر طارق مؤمن، لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.