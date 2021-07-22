شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يواجه دمياط ودياً استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال عصر اليوم الخميس مباراة ودية مع نظيره دمياط على استاد الإسماعيلية قبل خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً باستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الإسماعيلى خسر ودياً من المصرى البورسعيدى فى أولى ودياته خلال فترة توقف الدوري بهدف دون رد، فيما تقرر أن ينتظم التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى، فى تدريبات فريقه عقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنهى النادى الإسماعيلى إجراءات عودة فخر الدين بن يوسف من تونس بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها للتواجد مع أسرته فى بلاده ، وأنهى الجهاز الإدارى بالدراويش ترتيبات عودة المهاجم التونسى بالاتفاق مع السفارة المصرية ليقترب من الانتظام فى تدريبات ناديه .

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.