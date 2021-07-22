شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة مصر وإسبانيا.. شاهد أول مباراة للفراعنة فى الأولمبياد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المنتخب الأوليمبى مشواره فى أولمبياد طوكيو 2020 عندما يلاقى نظيره الإسبانى، والمقرر لها التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس.

مشاركة منتخبنا الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو فى نسخته الحالية تعيد للأذهان مشاركة منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو 1964، والتى شهدت تألق الفراعنة، بالإضافة لتحقيق منتخبنا رقما قياسيا من الأهداف بعد فوزه على كوريا الجنوبية بعشرة أهداف مقابل لا شىء.

وشهدت قائمة منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو 1964 كلا من: فتحى خورشيد، أحمد رضا فى حراسة المرمى، ومصطفى رياض، ونبيل نصير، خليل شاهين، محمد صديق، أمين السناوى، أحمد مصطفى، ميمى درويش، زكى حسين، رفعت عطية، رفعت الفناجيلى، محمود حسن، ميمى الشربينى، فاروق محمود، طه إسماعيل، سمير قطب، على عثمان، وبدوى عبد الفتاح، تحت قيادة المدرب اليوغسلافى جوزيف فاندلر.

وحقق المنتخب الأوليمبى المركز الرابع فى أولمبياد طوكيو 1964، ويعتبر هذا المركز أفضل مركز حققه المنتخب المصرى فى تاريخ مشاركاته الأولمبية.

المنتخب المصرى -أو كما كان يطلق عليه فى ذلك التوقيت بمنتخب الجمهورية العربية المتحدة- بدأ مشواره فى هذه النسخة بالمجموعة الثالثة، حيث تعادل 1-1 فى المباراة الأولى مع المنتخب البرازيلى، حيث أحرز خليل شاهين هدف التعادل فى الدقيقة 88.

وفى المباراة الثانية للمنتخب المصرى تلقى خسارة كبيرة أمام تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 1-5، وأحرز هدف الفراعنة الوحيد مصطفى رياض فى الدقيقة 53.

وفى المباراة الثالثة سحق الفراعنة منتخب كوريا الجنوبية بالفوز بـ10 أهداف نظيفة، وأحرز لمصر مصطفى رياض 6 أهداف فى الدقائق 14، 17، 40، 48، 72، و77 من عمر اللقاء، كما سجل محمد صديق فى الدقيقة 50، ورفعت الفناحيلى فى الدقيقة 61، وعلي عثمان بالدقيقة 66، ومحمود حسن فى الدقيقة 78. واحتلت بذلك مصر المركز الثانى بالمجموعة برصيد 6 نقاط، لتتأهل إلى دور ربع النهائي.

ولقى المنتخب المصرى نظيره الغانى بربع النهائى، بعدما صعد الأخير عقب تصدره للمجموعة الرابعة، واستطاع المنتخب الأوليمبى تخطى عقبة غانا بالفوز بنتيجة 5-1، والعبور لنصف النهائى، حيث أحرز له بدوى عبد الفتاح "هدفين" فى الدقيقتين 42، و64، ومصطفى رياض فى الدقيقة 65، ثم هدفين لرفعت الفناجيلى فى الدقيقتين 69، و85.

وفشل المنتخب المصرى فى التأهل للمباراة النهائية، وذلك عقب الخسارة أمام منتخب المجر بنتيجة 0-6 فى دور قبل النهائي.

ولعب منتخب الفراعنة على الميدالية البرونزية، ولكنهم فشلوا أيضا بعد الخسارة أمام المنتخب الألمانى بنتيجة 1-3. وحصدت تشيكوسلوفاكيا وصافة البطولة خلف منتخب المجر الذى جاء فى المرتبة الأولى.































































