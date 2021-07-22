شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود إلى التدريبات بعد انتهاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب، إلى التدريبات، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبين خلال عيد الأضحى المبارك، والتى استمرت لمدة 3 أيام، وذلك ليبدأ ذئاب الجبل الاستعداد لمواجهة النادي المصري في الدوري العام.

وأكد مسئولو المقاولون العرب تمسكهم بالجهاز الفني بقيادة عمد النحاس رغم تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلي وأخيرا بيراميدز.

ونجح فريق بيراميدز للعودة إلى الانتصارات بعد غياب 5 مباريات في بطولة الدوري، بالفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج؛ بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.