تأهل نور الشربيني إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش بالولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - شيكاغو /أ ش أ/

تأهلت اللاعبة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً في شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على منافستها الأمريكية أماندا صبحي في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 25 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3 ، 11-5 ، 11-5.

ومن المقرر ان يلتقي في نصف نهائي منافسات السيدات، في وقت لاحق، اللاعبة نوران جوهر مع الفرنسية كاميلي سيرمي.

وسيلتقي في نصف نهائي منافسات الرجال في وقت لاحق اليوم علي فرج مع زميله طارق مؤمن ، ومحمد الشوربجي مع الكندي باول كول .

ويعد طارق مؤمن، لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.